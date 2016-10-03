Большой этнографический диктант пройдет по всей стране во вторник

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Большой этнографический диктант пройдет 4 октября одновременно в 85 субъектах России. Об этом сообщают организаторы акции.
В качестве организаторов Всероссийской культурно-просветительской акции "Большой этнографический диктант" выступили Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики, автономная некоммерческая организация "Ассамблея народов Удмуртии" при поддержке Общероссийской общественной организации "Ассоциация антропологов и этнологов".
Как отмечают организаторы, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности россиян, их знания о народах, проживающих в нашей стране, а также привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.
Среди 30 вопросов диктанта – задания, посвященные культуре, традициям и языкам народов России.
Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13:00 по московскому времени.
Результаты диктанта будут объявлены 4 ноября.
Место: ул. Косыгина, д. 17, ГБПОУ "Воробьевы горы", концертный зал; ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1, ГБУ "Московский дом национальностей", зал №5.