Розы из Эквадора и орхидеи из Колумбии привезли в Москву к 8 Марта

Огромные партии роз, тюльпанов и ромашек привезли в столицу к 8 Марта, сообщает телеканал "Москва 24".

Местные теплицы могут лишь частично удовлетворить спрос. Все остальное привозят из других городов и из-за рубежа. Специалисты Россельхознадзора проверяют все грузы на наличие опасных организмов, а таможенники выявляют недобросовестных бизнесменов.

Крупнейшим поставщиком цветов в Россию является Голландия, с которой в последнее время начала конкурировать Чехия. В Москве можно купить розы из Кении и Эквадора, орхидеи из Колумбии и мимозу из Италии. Зелень для букетов выращивают в Израиле. Также большой популярностью пользуются цветы из Подмосковья.

Продавцы в цветочных магазинах советуют покупать букеты за три дня до праздника. При этом лучше выбирать цветы в бутоне, чтобы к 8 Марта они раскрылись.

В этом году розы 8 Марта будет стоить около 200 рублей, а тюльпаны – около 40 рублей за штуку.