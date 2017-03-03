Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 марта 2017, 13:55

Культура

Женщин с весенним праздником поздравят в 12 центрах "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Посетительниц 12 центров "Мои документы" поздравят с весенним праздником 8 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для представительниц прекрасного пола подготовили мастер-классы, выставки, лекции и поэтические выступления. В офисах, расположенных в районах Южное Бутово и Ломоносовский, 8 Марта отметят мастер-классом по изготовлению открыток для мам и бабушек.

В центрах районов Гольяново и Люблино представят тематическую программу "Международный женский день". Посетители узнают об истории появления весеннего праздника и услышат поэтические выступления.

Кроме того, на протяжении целого месяца в "Моих документах" в Куркине, Савелках, Матушкине, Восточном Измайлове, Замоскворечье, Чертанове Северном, Западном Дегунине, Тимирязевском будут работать выставки.

Полный список мероприятий, которые в марте проходят в центрах госуслуг Москвы, можно найти в разделе "Календарь событий" на сайте "Мои документы".

Праздничную программу к Международному женскому дню подготовили и столичные парки. В 12:00 на главной аллее парка "Фили" стартует двухкилометровый цветочный марафон. К участию в забеге приглашаются все желающие мужчины. Перед стартам они получат по букету тюльпанов, который можно будет преподнести любой посетительнице парка. Цветочная стена для фотографий, украшенная красными и белыми орхидеями, появится к 8 Марта в парке Победы на Поклонной горе. С 12:00 до 16:00 здесь пройдет бесплатная фотосессия для представительниц прекрасного пола, которым также подарят на память бумажные цветы.

А на бесплатной фотосессии в саду "Эрмитаж" каждая гостья почувствует себя дамой начала XX века, примерив костюм в стиле ар-нуво. Кроме того, между 13:00 и 15:00 посетителей сада научат создавать изысканные букеты и браслеты из живых цветов.

Начиная с 18:00, всех посетительниц сада имени Баумана и Таганского парка будут пускать на каток бесплатно. Искусственным каткам в обоих парках не страшно даже сильное потепление, ведь они не растают и при температуре в плюс 10 градусов.

фестивали и праздники

