Женщин с весенним праздником поздравят в 12 центрах "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Посетительниц 12 центров "Мои документы" поздравят с весенним праздником 8 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Для представительниц прекрасного пола подготовили мастер-классы, выставки, лекции и поэтические выступления. В офисах, расположенных в районах Южное Бутово и Ломоносовский, 8 Марта отметят мастер-классом по изготовлению открыток для мам и бабушек.
В центрах районов Гольяново и Люблино представят тематическую программу "Международный женский день". Посетители узнают об истории появления весеннего праздника и услышат поэтические выступления.
Кроме того, на протяжении целого месяца в "Моих документах" в Куркине, Савелках, Матушкине, Восточном Измайлове, Замоскворечье, Чертанове Северном, Западном Дегунине, Тимирязевском будут работать выставки.
Полный список мероприятий, которые в марте проходят в центрах госуслуг Москвы, можно найти в разделе "Календарь событий" на сайте "Мои документы".
А на бесплатной фотосессии в саду "Эрмитаж" каждая гостья почувствует себя дамой начала XX века, примерив костюм в стиле ар-нуво. Кроме того, между 13:00 и 15:00 посетителей сада научат создавать изысканные букеты и браслеты из живых цветов.
Начиная с 18:00, всех посетительниц сада имени Баумана и Таганского парка будут пускать на каток бесплатно. Искусственным каткам в обоих парках не страшно даже сильное потепление, ведь они не растают и при температуре в плюс 10 градусов.