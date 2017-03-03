Женщин с весенним праздником поздравят в 12 центрах "Мои документы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Посетительниц 12 центров "Мои документы" поздравят с весенним праздником 8 марта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для представительниц прекрасного пола подготовили мастер-классы, выставки, лекции и поэтические выступления. В офисах, расположенных в районах Южное Бутово и Ломоносовский, 8 Марта отметят мастер-классом по изготовлению открыток для мам и бабушек.

В центрах районов Гольяново и Люблино представят тематическую программу "Международный женский день". Посетители узнают об истории появления весеннего праздника и услышат поэтические выступления.

Кроме того, на протяжении целого месяца в "Моих документах" в Куркине, Савелках, Матушкине, Восточном Измайлове, Замоскворечье, Чертанове Северном, Западном Дегунине, Тимирязевском будут работать выставки.

Полный список мероприятий, которые в марте проходят в центрах госуслуг Москвы, можно найти в разделе "Календарь событий" на сайте "Мои документы".