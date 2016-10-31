Детский Хэллоуин-фестиваль завершится в День всех святых

Фото: ТАСС

Первый городской детский Хэллоуин-фестиваль завершится 31 октября, в День всех святых. Мероприятия проходили сразу в нескольких местах – в Перове, Царицыне, на Соколе, в Новокосине, в Крылатском, Реутове, Люберцах и Химках. Об этом сообщают организаторы праздника.

В этот день в Реутове и Крылатском в рамках фестиваля пройдут мастер-классы для детей под названием "Рисуем осень" и "Осенний урожай", а также интерактивное чтение осенних сказок и веселый танец осенних листьев. Мамам в это время организаторы тоже не дадут заскучать: в это время специально для них пройдет девичник с вкусным чаем, сухофруктами, настольными играми и рукоделием.

Мероприятие пройдет по адресу: Рублевское шоссе, 32, Реутов, Юбилейный пр-т, 51