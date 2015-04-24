"Злато селище" готовит в Москве "именины зайчика"

Фото: М24.ru/ Владимир Саяпин

26 апреля в Центре славянской письменности и культуры стартует Хотьковский Открытый фестиваль народного творчества "Злато селище".

Гости фестиваля смогут увидеть русские народные пляски, услышать песни, поучаствовать в хороводе. Кроме того, будут проведены мастер-классы, где все желающие смогут обучиться игре на национальных инструментах – гуслях и балалайке, а также узнать, как правильно расписывать игрушки.

Пройдет также акция "Именины Зайчика" – гостей фестиваля ждет сюрприз от организаторов. Отметим, что заяц в древней Руси ассоциировался с жертвенным огнем и жизнью, прошедшей через смерть, и этот образ отвечает главной цели фестиваля – встретить весну.

Фестиваль посетят актриса Любовь Руденко, певица Евгения Смолянинова и другие.