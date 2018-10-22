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Москва 24

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22 октября, 13:44

Москва онлайн покажет открытие Moscow Fashion Week

фестиваль мода Москва онлайн

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

С 23 по 28 октября на подиуме Гостиного двора будет проходить Московская неделя моды. Это мероприятие проводится в столице с 1994 года. На протяжении 10 лет на неделе моды демонстрировалась одежда класса haute couture отечественных дизайнеров и мировых домов мод. С 2003 года мероприятие проводится два раза в год: в конце марта (показы коллекций "Осень-зима") и в конце октября (показы коллекций "Весна-лето").

23 октября Гостиный Двор посетит корреспондент Ярославна Зорькина. Она пообщается с самыми стильными гостями Недели моды и узнает все о модных трендах.

Смотрите трансляцию 23 октября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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