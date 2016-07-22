Форма поиска по сайту

22 июля 2016, 11:27

Культура

Фестиваль Back to the 60’s унесет москвичей в прошлое через настоящее

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

23 июля в локации Gipsy на Красном Октябре состоится самый стильный ретрофестиваль страны Back to the 60’s.

Вообще главный идеолог фестиваля – лидер московской группы "Браво" Евгений Хавтан терпеть не может слово "ретро" в отношении всего, что он делает. К нему присоединяется все больше молодых людей, считающих, что эстетика "модов" шестидесятых, рокабилльщиков и стиляг куда ярче интереснее и стильнее самых актуальных современных течений. Фестиваль Back to the 60’s ("Назад в 60-е") для них настоящая отдушина.

Огромная терраса Gipsy превратится в машину времени, которая перенесет москвичей, подобно Марти Макфлаю из известного фильма Земекиса, в эпоху отрывного рок-н-ролла и твиста шестидесятых. Back to the 60’s – это не только музыкальные площадки, но и настоящий парк развлечений, где наряду с выступлениями музыкантов все желающие могут прибарахлиться на маркете винтажной одежды и аксессуаров, получить уроки танцев на мастер-классах, оценить сеты диджеев.

Для особо стильных – парикмахерские, заточенные под моду стиляг, для коллекционеров – виниловый базар.

О музыке – разговор особый. Четыре сцены Back to the 60’s отданы во власть соула, бита, ска, сёрфа и рок-н-ролла. В этом году одно из самых долгожданных выступлений – петербуржский хоррор-серф коллектив Messer Chups. Олег Гитаркин и его подруга Зомбирелла крайне редко выступают при свете дня и на больших площадках. Men of North Country – группа из Израиля, но исполняет соул и тяготеет к манчестерскому звучанию. Для тех, кто понимает о чем речь: свои пластинки группа издает на лейбле Acid Jazz Records. Что касается диджеев, то в гости к Back to the 60’s приедет итальянец DJ Gio – специалист по виниловым синглам тех годов.

Ну и конечно, как такое мероприятие может обойтись без "Браво", воспитавшего не одно поколение стиляг и модников? Впрочем, сам лидер группы Евгений Хавтан, предпочитает называть их романтиками. "Браво" не раз признавалось в любви к 60-м, но только на Back to the 60’s, проходящем уже в третий раз, группа исполняет специальный блок из каверов на классику англо-американской музыки. Чем привлекает молодых людей эстетика более чем полувековой давности? Да все там же – безграничным азартом, шквальной энергией, стильным нарядами и тем, что не стареет никогда – зажигательным рок-н-роллом.

Место: 23 июля с 12:00 до 21:00

Время: Болотная наб., 3/4, стр. 2

Возраст 12+. Дети младше допускаются при наличии родителей с паспортом

фестиваль ретро Евгений Хавтан Back to the 60’s свежий воздух фестивали и праздники

