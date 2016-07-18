Всероссийская ярмарка меда в Коломенском откроется 5 августа

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В музее-заповеднике Коломенское с 5 августа открывается традиционная, Всероссийская ярмарка меда. Как отмечает пресс-служба МГОМЗ, эта ярмарка станет самой крупной в России.

В ярмарке примут участие около 350 пчеловодов из 47 регионов России – Ростовской области, Краснодарского края, Башкирии, Горного Алтая, Дальнего Востока, Северной Осетии, Западной Сибири, Пермского края и других. Также будет представлена медовая продукция из Казахстана и Киргизии.

Пчеловоды привезут более 1000 тонн натурального меда по ценам производителей. Посетители смогут попробовать и приобрести более 50 сортов меда, а также пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко и другую продукцию. На ярмарке будут представлены такие редкие сорта как хлопковый, бурчаковый, вересковый, кориандровый, лавандовый, ивовый, ежевичный, таежный, а также королевская белая акация.

Весь мед, представленный на ярмарке, пройдет ветеринарный контроль и проверку всех необходимых документов. На самой ярмарке будет присутствовать инспектор по качеству. В этом году ярмарка меда продлится с 5 августа до конца октября.