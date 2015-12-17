На Театральной площади открылся фестиваль "Рождественский свет"

Открытие фестиваля "Рождественский свет"

На Театральной площади открыли первую площадку международного фестиваля "Рождественский свет" – светящуюся инсталляцию в виде короны возле Большого театра, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Официальное открытие фестиваля состоится в пятницу, 18 декабря.

"Москва – это всегда был город, который полон света, который полон жизни. Ну а теперь, когда сюда приходит международный фестиваль света, действительно, к этому свету добавится еще чуть больше искусства и красоты", – отметил автор площадки Валерио Фести.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, в течение праздников в столице будет установлено более 100 световых инсталляций.

Как отметили организаторы, фестиваль покажет гостям, как готовят и украшают к Рождеству и Новому году разные города. В нем примут участие художники из Франции, Англии, Италии, Испании, Канады и Японии.

"У фестиваля есть задумка расширяться, сделать его не просто фестивалем, а новым форматом жизни в зимние праздники не только для москвичей, но и для всего мира", – добавила арт-директор фестиваля Мария Черняк.

Площадки "Рождественского света" будут открыты до 10 января параллельно с фестивалем "Путешествие в Рождество". В его рамках центральные улицы украсят световыми объектами, тоннелями и гирляндами. Всего загорятся более двух тысяч световых гирлянд, а на 9 площадках установят огромные светящиеся цифры "2016".

Над Тверской раскинется "звездное небо", на Никольской появятся объемные арки, световыми узорами украсят Камергерский переулок, Рождественскую улицу и Цветной бульвар.