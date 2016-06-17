В Москве пройдет юбилейный Маркет местной еды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На два дня двор Музея Москвы превратится в место, куда будут стекаться гурманы со всей Москвы. 25-26 июня здесь развернется юбилейный, 25-й по счету, Маркет местной еды.

Каждый из маркетов еды был посвящен одному гастрономическому тренду. Например, в мае это был кофе: тогда во дворе музея открылась большая кофейня под открытым небом. Темой же июньского маркета станет хлеб. В специально оборудованной зоне расположатся как уже известные москвичам и гостям столицы пекарни, так и небольшие семейные проекты, которым только предстоит завоевать любовь горожан. В лектории расскажут о производстве хлеба, закупке сырья и правильной выпечке. Также гости фестиваля смогут узнать, как открыть собственную пекарню в Москве и превратить ее в успешное предприятие.

Традиционно участниками маркета становятся несколько десятков гастрономических проектов, среди которых как уже состоявшиеся профессионалы индустрии уличной еды, так и те, кто только планирует попробовать свои силы перед открытием собственного заведения. Впервые к участию будут приглашены шеф-повара и представители ресторанов, которые специально для фестиваля создадут новый продукт, отвечающий духу уличной еды.