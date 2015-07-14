Коллектив Optimystica Orchestra выступит на фестивале More Amore

Фото: m24.ru/ Татьяна Уханова

Фестиваль More Amore-2015 пройдет в парке искусств МУЗЕОН – на набережной Москва-реки. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Для всех гостей откроется дизайн-маркет, где можно будет приобрести понравившиеся вещи. Для детей установят надувные бассейны и батуты, также маленькие посетители смогут смастерить себе костюмы для праздника Нептуна. Пройдут занятия по лепке и декору, мастер-классы и игры. Кроме того, отдохнуть можно будет и в специальной зоне с шезлонгами на траве.

За музыкальное оформление праздника отвечает коллектив Optimystica Orchestra, который объединяет таких звездных исполнителей как Евгений Федоров (Tequilajazz, Zorge), музыкантов групп "Сплин", Markscheider Kunst и других. Организаторы также обещают устроить танцы на набережной.

Обязательное условие для гостей – соблюдение дресс-кода, рекомендуется надеть тельняшки.