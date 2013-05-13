"Огонек": Составлен идеологический портрет современной России

Нерабочий класс

Ценник Победы

Коммерциализация Дня Победы — новая примета времени. Но это лишь следствие непонимания сути праздника, того, какую страну мы строим и ради каких ценностей были принесены жертвы.

Прошедший в честь Дня Победы парад — это дань давней традиции. Но еще и повод задуматься над тем, что такое военная мощь в современном мире.

Сильные страхом

Составлен идеологический портрет современной России. Итог наблюдений: последние скрепы некогда единого, хотя и аморфного советского общества окончательно распались, граждане разбрелись по иным ценностным "квартирам". Новая идеологическая конфигурация тревожит: либеральные ценности, как оказалось, так и не прижились, а самыми массовыми идеями стали ксенофобия и национализм, замешанные на жажде социальной справедливости. Историки называют это "веймарской перспективой".

Клубная карта

В мае 1998 года Россия дебютировала в качестве полноправного члена "восьмерки". И за минувшие 15 лет вошла практически во все международные организации, в которые стремилась. Какова отдача?

"Это шанс для города"

С 1 января жители Таллина бесплатно ездят на общественном транспорте. Итоги эксперимента впечатляют: бюджет не рухнул, автомобилей поубавилось — зимой пробок практически не было. Зачем все это понадобилось, рассказывает вице-мэр Таллина Таави Аас.

Сам себе столица

300 лет назад, в мае 1713 года, столица перебралась из Москвы в Петербург. Последние 90 лет Петербург — крупнейший провинциальный город Европы. Между тем, по словам Андрея Белого, "если Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует".

Добро требует имен

В Москве состоялась премьера фильма "Человек из Шередаря" о предпринимателе Михаиле Бондареве — он впервые в России на частные средства строит центр для реабилитации детей, перенесших онкологические заболевания.

Зеркало есть. А герой?

Завершился фестиваль телевизионных фильмов "Герой нашего времени". Фестиваль традиционный — Национальная ассоциация телерадиовещателей проводит его уже в седьмой раз. В нынешнем году, правда, его название неожиданно заиграло конъюнктурными красками: начало фестиваля совпало с официальным мероприятием — президент вручал награды первым в истории новой России Героям Труда. Звезду выдали механизатору, шахтеру, токарю, врачу и музыканту. На фестивале все сложилось драматичнее — представленные к показу телегерои жесткой структуризации не поддавались.

Четверо на одно кресло

Близятся выборы нового президента РАН, которые впервые за много лет обещают стать протестными. "Огонек" попытался понять, кто и почему претендует на пост главного ученого страны.

Порно замедленного действия

Полвека назад в Лондоне разразился скандал, вошедший в историю как "дело Профьюмо". Секс, политика, криминал, шпионские страсти и, конечно, рука Москвы — в нем было все, чтобы годами держать в напряжении публику и еще полвека — историков.

