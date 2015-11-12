На зимнем фестивале "Круг света" покажут шоу с ледяными скульптурами

Фото:m24.ru/Александр Сивцов

В рождественские дни в Москве пройдет фестиваль "Круг света". Об этом сообщил журналистам руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников. Мероприятие пройдет с 20 декабря по 15 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

"В дни новогодних каникул пройдет фестиваль "Круг света", который объединят с искусством ледяной скульптуры. На Крымском валу в декабре появятся впечатляющие свето-ледяные объекты: гигантская катальная горка, Дед Мороз, Снегурочка и елка, а также оригинальная инсталляция "С Новым Годом, Москва!", – рассказал Черников.

Отметим, в 2014 году фестиваль "Путешествие в Рождество" проходил в столице с 12 декабря по 11 января. Рождественские ярмарки посетили 8,5 миллионов человек. В нем приняли участие представители из 17 стран. А также более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

"В этом году мы предполагаем рост интереса к празднованию московского рождества", – заключил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина сообщила, что в российской столице этой зимой состоится Международный фестиваль "Рождественский свет".

На фестивале, который состоится в российской столице впервые, представят световые инсталляции, арт-объекты и подобные объекты. В частности, в рамках фестиваля на Никольской улице создадут уникальный световой туннель, а в Камергерском переулке появится звездное небо. Мероприятие планируется провести за счет внебюджетных средств.

Участие в нем уже подтвердили представители Франции, Испании, Италии.