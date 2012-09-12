В парке Горького в ближайшие выходные пройдет уникальный праздник: музыканты, стрит-арт художники, брейк-дансеры представят современную культуру Германии. Одним из самых интересных событий фестиваля станет создание 3D картины площадью 200 квадратных метров

Немецкий уличный фестиваль пройдет в парке Горького с 14 по 16 сентября. В парке выступят известные музыкальные группы, стрит-арт-художники, брейк-дансеры, которые представят современную немецкую культуру.

Откроет фестиваль финал первого германо-российского научного слэма в России. Он состоится 14 сентября, начало мероприятия – в 20.30, говорится на сайте парка Горького.

Концерт Jan Delay и группы Disko No.1 начнется 15 сентября в 20-30. Джем−сессия берлинской группы Rotfront и российской группы РасKар пройдет 16 сентября, начало - в 17 часов. Концерт немецко-французской группы Irié Revoltés начнется 16 сентября в 20 часов.

Также в рамках фестиваля 15 сентября состоится награждение победителей всероссийского и всегерманского экологического конкурса "Мы и будущее: зеленый взгляд". Начало награждения – в 14 часов.

Для создания атмосферы Германии в парке будут установлены киоски с немецкими сосисками, брецелями и пряниками. Кроме того, на фестивале все желающие смогут научиться готовить мишек Haribo и настоящие немецкие брецели, отмечается в тексте.

Перед началом работы фестиваля, с 11 по 14 сентября, в парке будет создана уникальная 3D−картина "Город и люди" площадью 200 квадратных метров.

Фестиваль станет одним из самых важных событий Года Германии в России, добавляется в материале.