Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2016, 18:38

Культура

В Москву приедут кузнецы со всей России

Фото: PA Photos/ТАСС/Rui Vieira

19 февраля в Центре русской культуры "Кремль в Измайлово" стартует Всероссийский фестиваль "Кузнечный талисман". Он продлится до 13 марта, сообщают организаторы.

Цель праздника – объединить мастеров кузнечного дела со всей страны, а также способствовать его популяризации в обществе.

Участники фестиваля – кузнецы из более чем пятидесяти городов России. Все желающие поучаствуют в мастер-классах под руководством профессионалов, приобретут сувениры на память и погрузятся в атмосферу кузнечной слободы Петровский времен.

Кроме того, будет представлена концертная программа с участием артистов народного жанра, сольных исполнителей и танцевальных коллективов.

Дата: 19 февраля – 13 марта

Место: Центр русской культуры "Кремль в Измайлово"

фестиваль фестивали и праздники кузнецы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика