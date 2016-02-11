В Москву приедут кузнецы со всей России

Фото: PA Photos/ТАСС/Rui Vieira

19 февраля в Центре русской культуры "Кремль в Измайлово" стартует Всероссийский фестиваль "Кузнечный талисман". Он продлится до 13 марта, сообщают организаторы.

Цель праздника – объединить мастеров кузнечного дела со всей страны, а также способствовать его популяризации в обществе.

Участники фестиваля – кузнецы из более чем пятидесяти городов России. Все желающие поучаствуют в мастер-классах под руководством профессионалов, приобретут сувениры на память и погрузятся в атмосферу кузнечной слободы Петровский времен.

Кроме того, будет представлена концертная программа с участием артистов народного жанра, сольных исполнителей и танцевальных коллективов.