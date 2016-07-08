На Фестивале Рихтера выступят Николай Луганский и Екатерина Мечетина

Фото: richterfoundation.ru/

С 9 июля по 1 августа ведущие солисты московских филармонических сезонов выступят в рамках ежегодного музыкального фестиваля Святослава Рихтера в Тарусе. Киноконцертный зал МИР каждое лето принимает у себя столичных гостей. В этот раз откроет марафон Ансамбль солистов "Эрмитаж". Об этом сообщает сайт Фонда Святослава Рихтера.

Фестиваль учрежден Святославом Рихтером в 1993 году. Параллельно с серией концертов с участием камерных коллективов, оркестров и солистов России и зарубежья, в Тарусе проводится Летняя школа творчества, программу которой составляют мастер-классы по специальностям – фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, композиция. Каждая смена завершается отчетными концертами участников школы.

В этом году среди участников фестиваля музыканты высшего класса – пианисты Екатерина Мечетина, Николай Луганский, Александр Гиндин, Алексей Гориболь, скрипач Никита Борисоглебский, виолончелисты Александр Князев и Александр Бузлов. Традиционно перед жителями Тарусы и ее округи выступят Рэм Урасин (фортепиано), Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского. В концерте 21 июля встретятся пианист Лукас Генюшас (вторая премия XV конкурса имени Чайковского) и Айлен Притчин (гран-при конкурса имени Маргариты Лонг, Жака Тибо и Режин Креспен (Франция).

Приводим полную программу фестиваля:

9.07 – Ансамбль солистов "Эрмитаж", солист Леонид Друтин (саксофон);

10.07 – Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского;

11.07 – Никита Борисоглебский (скрипка), Екатерина Мечетина (фортепиано);

13.07 – Александр Князев (виолончель), Николай Луганский (фортепиано), Евгений Румянцев (виолончель);

16.07 – "Романтик квартет" и Михаил Безносов (кларнет);

17.07 – Камерный оркестр Тарусы (художественный руководитель и дирижер – Иван Великанов), солист – Валентин Урюпин (кларнет);

18.07 – Отчетный концерт Летней школы творчества;

19.07 – Ксения Кнорре (фортепиано), Алексей Курбатов (фортепиано), Надежда Артамонова (скрипка), Зоя Вязовская (флейта);

21.07 – Айлен Притчен (скрипка), Екатерина Назарова (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Евгений Румянцев (виолончель), Лукас Генюшас (фортепиано);

23.07 – Рэм Урасин (фортепиано);

24.07 – Камерный состав Калужского молодежного симфонического оркестра;

25.07 – Концерт у Дома на Оке, солист – Святослав Муртазин (орган);

26.07 – Александр Гиндин (фортепиано), Никита Борисоглебский (скрипка), Илья Норштейн (скрипка), Анна Сазонкина (альт), Александр Бузлов (виолончель);

27.07 – Алексей Бруни (скрипка), Сергей Дрезнин (фортепиано);

28.07 – Дом Литераторов. Ансамбль старинной музыки Volkonsky Consort;

29.07 – Вячеслав Попругин (фортепиано);

30.07 – Сольно-авторский концерт Алексея Курбатова (фортепиано), с участием Надежды Артамоновой (скрипка), Евгении Румянцевой (виолончель);

31.07 – 12:00 – Отчетный концерт Летней школы творчества, 18:00 – дом Литераторов. Камерный оркестр Тарусы, дирижер и художественный руководитель – Иван Великанов, солисты – слушатели летней школы творчества по классу фортепиано и скрипке;

01.08 – Алексей Гориболь (фортепиано), Александр Майборода (скрипка), Петр Кондрашин (виолончель), Алексей Колбин (скрипка), Дмитрий Усов (альт).