"Соколы России" покажут высший пилотаж на "Нашествии"

Фото: m24,ru

Пилотажная группа "Соколы России" выступит на рок-фестивале "Нашествие". На новых истребителях Су-35С и бомбардировщиках Су-30СМ они продемонстрируют приемы воздушного боя, сообщает РИА Новости.

Кроме того, при демонстрации одиночного пилотажа на Су-30СМ зрители увидят традиционные фигуры высшего пилотажа (колокол, проход на малой скорости, ухо, нож, кадушка), а также те, которые способен выполнить только истребитель Су-30СМ – петля с поворотом, вращение по курсу на закритических углах атаки (кленовый лист), стянутая петля и столб.

Это уже не первое выступление "Соколов России" на "Нашествии" – высший пилотаж зрители могли видеть в 2013 году.

Крупнейший российский рок-фестиваль "Нашествие-2016" пройдет 8, 9 и 10 июля. Место проведения как и в прошлом году – поселок Большое Завидово в Тверской области.

Сегодня ночью из подмосковного Алабина в Тверскую область доставили военную технику. К месту проведения шоу отправили более 20 единиц техники – это танки, БТР и пушечно-ракетные комплексы. Везли их в специальных трейлерах. Водители проехали более 200 километров.