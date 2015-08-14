На себя посмотри: колумнист Алла Боголепова – о селфи и их ненавистниках

Фото: facebook.com/alla.bogolepova

Алла Боголепова – журналист-фрилансер, жена со стажем. Отменно готовит, изучает повадки домашнего кота и при любой удобной ситуации отправляется в Лиссабон. Раньше она ерничала только в Сети, но сейчас делится женскими и не женскими мыслями в колонке на m24.ru.

Симпатичная девушка встает точно в центре вестибюля станции метро "Маяковская", поднимает руку и ослепительно улыбается зажатому в ней смартфону. Нажимает на кнопку, внимательно изучает изображение на экране и повторяет всю процедуру еще раз. На этот раз чуть опустив подбородок, отведя назад плечи и кокетливо придерживая челку другой рукой.

– Вот макака-то, – негромко, но отчетливо говорит пассажирка с потрепанным томом Даниэлы Стил в руках.

– Да, фантастически глупо выглядит со стороны, – поддерживает ее дядечка с пухлым портфелем.

Поезд все не едет, нам скучно, мы стоим на платформе и смотрим на то, как девушка пытается вместить в кадр мраморную колоннаду вестибюля и собственный бюст.

– Сейчас она переломится пополам, – комментирует поклонница Даниэлы Стил.

– Вот зачем она это делает? – сварливо спрашивает пенсионерка с клетчатой сумкой на колесиках.

– Ну как зачем. Выложит в Сеть и будет лайки стричь, – пожимает плечами длинный худой парень. Причем его взгляд на позирующую самой себе девушку не оставляет сомнений: он бы лайкнул.

– Эго свое тешит, – переводит дядечка с портфелем.

– И мужика ищет, – добавляет пассажирка с Даниэлой. – Видно, что одинокая.

Поток всеобщего неодобрения останавливает прибывший наконец поезд. Последнее, что я вижу на уплывающей платформе, – девушка со смартфоном. Она сосредоточена. Она делает селфи.

Автопортрет, снятый на камеру мобильного устройства и выложенный в социальную сеть – едва ли не самое порицаемое увлечение последних лет. Ты можешь наводнить свой аккаунт идиотскими демотиваторами, незнакомыми котиками и словами Коко Шанель, которых она никогда не произносила. Ты можешь трижды в день постить фотографии своей еды, снабжая их тегом #мирдолжензнатьчтояем. Камбербэтч, новости, откровения британских ученых – что угодно. Но достаточно вывесить свой портрет, выходящий за рамки жанра "уняня и уруру", ты узнаешь о себе много нового. Моя приятельница лишилась трети виртуальных френдов после публикации селфи с пляжа.

Знакомого, который вывесил фото кубиков на животе, вроде бы в шутку объявили геем. Незнакомая девушка, любящая снимать себя, что называется, с тыла – ну нравились ей линии собственного тела в этом ракурсе! – всплыла в моей ленте на "Фейсбуке" как фигурантка крайне оскорбительного обсуждения в сообществе, посвященном здоровому питанию. Что плохого сделали эти люди? Чем они заслужили презрение, осуждение, расфренды и детальный разбор своей внешности от совершенно незнакомых людей?

– За самолюбование надо платить, – отрезал юзер, которому я задала эти, по всей видимости, наивные вопросы. – Если ты настолько тупа, чтобы выкладывать свои сиськи в Сеть, будь готова к тому, что получишь не только комплименты. Мир не обязан тобой восхищаться. Это интернет, детка.

И я подумала: хорошо. Попробую опытным путем установить, где проходят границы дозволенного и кто будет решать, что мне дозволено, а что нет. У меня довольно много подписчиков. Репутация неглупой женщины – возможно, незаслуженная. И возраст, по российским меркам не предполагающий фотографических вольностей: почти тридцать восемь лет. Я сделаю откровенное селфи, выложу его в свои аккаунты и, как говорится, постою, послушаю. Картинка провисит в Сети ровно сутки, а потом будет удалена – так я решила.

Снять свое отражение в зеркале и собрать коллаж заняло несколько минут. Гораздо больше времени понадобилось, чтобы решиться и нажать кнопку "Отправить". Глубокий вдох, как перед прыжком в воду. Готово. Это интернет, детка.

Первая реакция появилась в папке "Личные сообщения" меньше чем через пять минут: "У тебя что-то случилось? Личные проблемы? С мужем поругалась?" Ах да, забыла сказать: я же замужем. Следующие полтора часа почтовый ящик и личка на "Фейсбуке" соревновались, кого быстрее разорвет от писем. Я с некоторым ужасом наблюдала, как обновляется количество оповещений: десять, двадцать, сорок, семьдесят… Часа полтора я не решалась открыть свой аккаунт, но радовалась, что он хотя бы работает: а ведь могли бы и засуспендить за порнуху. Разгребать информационные завалы начала только ближе к вечеру. И поначалу это было даже забавно.

Реакция френдов не удивила, но на то они и френды: они ставили лайки, шутили и писали, как я прекрасна и удивительна. Соотношение мужских и женских комплиментов оказалось примерно 50 на 50. Аккаунты у меня открыты для комментирования, но в паблике никто не ругался, гадостей не писал, только спрашивали, где кот. Удивительно, но правда: котики рвут голых женщин одной лапой.

Весь карнавал оказался в почте.

Я стала раскладывать письма и сообщения по темам, и у меня получилось пять кучек. Нет, куч. Большие и довольно неприятно пахнущие.

Куча первая – разочарованные. "Я думал, вы умнее". "К чему это все?", "Как вы могли такое сделать?" Люди, которых я в глаза не видела, высказывали свою обиду: ты оказалась не такой, как мы думали! Ладно, переживем.

Куча вторая – жалеющие. "Кризис среднего возраста никого не щадит, но зачем же так?", "А вас, наверное, мужчина бросил?", "Грустно, когда нечем похвастаться, кроме сисек". Во-первых, сисек там нет, мысленно возмутилась я, а во-вторых, не те у меня сиськи, чтоб ими хвастаться.

Куча третья, условно назовем ее феминистки. "Вы подтверждаете уверенность мужчин в том, что женщины считают себя прежде всего куском мяса". "Вы предлагаете себя в качестве сексуального объекта без мозгов и самоуважения". Ну и прочая клара цеткин в таком духе.

Куча четвертая, кстати, самая беззлобная: веселые сетевые пикаперы. "А еще есть?", "А хочешь на меня посмотреть?", "А чо ничо не видно??? Так нечестно!"

Пятую и шестую кучи я после некоторого колебания объединила в одну: это Люди, Которые Стыдят. "Как вам не стыдно выкладывать порно". "В вашем возрасте должно быть стыдно заниматься такими вещами". "Мне было бы стыдно показывать такие ноги людям – похудели бы для начала".

Отдельные личности, грозящие суспендом, адским пламенем и маньяком, который непременно нападет почему-то не на меня, а на них, встречались редко, но писали многословно и кудряво.

Итак, мне привели с десяток причин, по которым я сделала и выложила это фото. И еще сотню, по которым делать этого не следовало. Глупая, неуверенная в себе, одинокая, несчастная, боящаяся надвигающейся старости, ищущая мужика, отчаявшаяся. Вот какие женщины, оказывается, делают такие селфи. Да, собственно, любые селфи, на которых они имеют наглость появляться без детей, пирогов, собак, друзей и прочих атрибутов респектабельности.

"Я могла бы понять, если бы вы этим деньги зарабатывали, – горестно написала мне девушка с котятами на аватарке. – А просто так – ну зачем, зачем?"

Я скажу вам, зачем. Во-первых, затем, что в каком-то смысле сетевые морализаторы правы: я, как почти все женщины в Москве, живу с неприятным холодком под ложечкой. Потому что под сорок. Потому что в России это возраст, в котором женщина считается неликвидом. Да, я замужем, я пристроена, но я не глухая и не слепая. Я знаю, что с точки зрения огромного количества соотечественников я утратила самую главную женскую ценность – молодость. И можно сколько угодно апеллировать ко всему цивилизованному миру и британским ученым, но правда в том, что Москва, как и вся Россия, безжалостна к женщинам за тридцать. Я хочу это изменить – пусть даже только в собственной голове. Я хочу чувствовать себя молодой и привлекательной, пусть даже только в виртуальном пространстве социальных сетей. И если для этого мне или другой женщине нужны такие фотографии – какое, простите, ваше собачье дело? Да, кому-то лайки поднимают самооценку. Ну и зачем, скажите на милость, непременно пытаться вернуть ее обратно к нулю?

Во-вторых, и вы удивитесь, некоторые из нас действительно гордятся своим телом. Некоторые из нас много работают ради того, чтобы иметь красивые ноги и подтянутые животы. И некоторые из вас – в основном это касается мужчин – не слишком-то обращают на это внимание. Ну похудела. Ну трицепс накачала. А борщ где? А чего ребенок слоняется без дела? А я просил голубую рубашку. И мама говорит, ты тратишь деньги и время на свой дурацкий спортзал, а могла бы картошку прополоть, вот и физкультура.

Да, утрирую. Но в странах с патриархальным укладом – и это не только Россия – отношение к женщине колеблется от потребительского до очень потребительского. (Мужчина, успокойтесь, исключения, конечно, есть. Да-да, вот вы, который это сейчас читает, – вы и есть то самое редкое и прекрасное исключение.) Мы чаще всего работаем мамами не только нашим детям, но и нашим мужчинам. А ведь мама – она, как известно, не женщина. Нет? Вы не такой? Вы не из тех, про "брови сбрила"? Хорошо. Когда в последний раз вы брали фотоаппарат и снимали свою жену? Так, чтобы ей не пришлось делать селфи. Ну вот то-то и оно.

И, наконец, третье. Самое главное. Не все, что мы делаем, мы делаем ради кого-то. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, куда смотрит женщина, делающая селфи? Не в камеру. И не на экран смартфона. Она смотрит вглубь самой себя. Она не просто фиксирует упавшую на лоб прядь волос и прикрывает рукой неудачную талию. Под грудой денежных неурядиц, семейных проблем, сваренных борщей и наметившихся морщинок она пытается найти и разглядеть себя – такую, какой она хотела бы быть. Красивая поза, щелчок камеры, несколько секунд сосредоточенности только на себе. Кнопка "Отправить" на странице социальной сети. Послание миру: сегодня у меня был момент, когда я себе нравилась. Не так уж мало в жестокой среде современного мегаполиса.

Просто несколько минут. Она это заслужила. Она не просит одобрения и не заслуживает осуждения. Подумайте об этом, когда в следующий раз решите высказать свое бесценное мнение под чьим-нибудь селфи.

Ах да. Я не стану, как планировала, удалять эту свою фотографию. Она останется в Сети. Просто как напоминание, мне самой прежде всего, что я могу делать все, что считаю нужным. А те, кому это не нравится – поборники морали, феминистки, люди, которые считают, что я должна соответствовать их представлениям, фитнес-фашисты и прочие милые личности – могут объединиться и идти по всем известному адресу. Это интернет, детка.