20 июля 2016, 17:31

LIVE: Полина Гагарина исполняет хит "Евровидения-2015" под залпы фейерверков

В эти выходные, 23 и 24 июля, в Братеевском каскадном парке пройдет II Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Тема праздника в этом году – кинематограф. Многотысячные яркие вспышки будут озарять небо под музыкальные композиции из известных фильмов. Гости смогут принять участие в различных играх, полюбоваться причудливыми арт-объектами, посмотреть необычные перформансы и научиться запускать воздушных змеев. Шоу-программы подготовили лучшие пиротехнические команды из Китая, Португалии, Франции, России, Мальты, Азербайджана, Казахстана и Эстонии.

На основной сцене будут выступать звезды российской эстрады. 23 июля состоится концерт поп-певицы и обладательницы второго места на конкурсе "Евровидение-2015" Полины Гагариной.

Смотрите прямой эфир концерта и пиротехнического шоу на портале Москва онлайн 23 июля с 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


