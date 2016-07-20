LIVE: Полина Гагарина исполняет хит "Евровидения-2015" под залпы фейерверков

В эти выходные, 23 и 24 июля, в Братеевском каскадном парке пройдет II Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Тема праздника в этом году – кинематограф. Многотысячные яркие вспышки будут озарять небо под музыкальные композиции из известных фильмов. Гости смогут принять участие в различных играх, полюбоваться причудливыми арт-объектами, посмотреть необычные перформансы и научиться запускать воздушных змеев. Шоу-программы подготовили лучшие пиротехнические команды из Китая, Португалии, Франции, России, Мальты, Азербайджана, Казахстана и Эстонии.

На основной сцене будут выступать звезды российской эстрады. 23 июля состоится концерт поп-певицы и обладательницы второго места на конкурсе "Евровидение-2015" Полины Гагариной.

Смотрите прямой эфир концерта и пиротехнического шоу на портале Москва онлайн 23 июля с 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 23 июля, с 19:30

23 июля, с 19:30 Где смотреть: Москва онлайн



[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/91283]На Воробьевых горах прошел международный фестиваль фейерверков[/URLEXTERNAL]