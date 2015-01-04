В российский прокат вышла картина "Седьмой сын" Сергея Бодрова-старшего

"Афиша": в российский прокат вышел фильм "Седьмой сын"

В российский прокат вышла картина "Седьмой сын" - это фэнтезийная история борьбы добра и зла. Режиссером картины, основанной на романе джозефа Дилейни "Ученик ведьмака", выступил Сергей Бодров-старший ("Кавказский пленник", "Монгол").

Главные роли в фильме сыграли Бен Барнс ("Хроники Нарнии"), Джефф Бриджес ("Большой Лебовски") и Джулианна Мур ("Ганнибал"). Примечательно, что это первая картина, - после "Большого Лебовски" - где Бриджес и Мур вновь играют вместе.

По сюжету во времена далекого прошлого было высвобождено зло. Оно разожгло войну между сверхъестественными силами и человечеством. Мастер Грегори (Джефф Бриджес) - ведьмак, заключивший в тюрьму злую могущественную ведьму Мать Малкин (Джулианна Мур) десятки лет назад. Теперь она сбежала и ищет мести, собирая последователей.