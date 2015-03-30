Женщины и дети смогут попасть на футбольные матчи без зрителей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Проведение матчей чемпионата России по футболу без зрителей не будет распространяться на женщин и детей, сообщила президент "Локомотива" Ольга Смородская. Такое решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В конце января Смородская после заседания исполкома РФС уже говорила об изменении регламента в вопросе допуска женщин и детей на трибуны в матчах без зрителей, но затем советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев сообщил, что соответствующее решение не принималось, хотя "Локомотив" выходил с таким предложением.

"Мы сейчас довели до конца эту поправку. В случае запрета на посещение секторов или в целом матча разрешить посещение женщинам и детям", – цитирует Смородскую "Р-Спорт".

"Предложение Ольги Юрьевны Смородской одобрено. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС будет решать, допускать ли женщин и детей до 12 лет включительно на закрытые сектора", – подтвердил советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев.

На сегодняшний день последним клубом, который был наказан проведением матчей без зрителей, стало московское "Торпедо". "Автозаводцы" были наказаны за поведение собственных фанатов во время матча с санкт-петербургским "Зенитом".

Болельщики на протяжении всей встречи оскорбляли форварда гостей Халка, а также скандировали нецензурные лозунги. За это клубу придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей. Без зрителей "Торпедо" останется в матчах с "Тереком" и ЦСКА.