20 ноября 2012, 11:27

На матче "Спартак" – "Барселона" будут дежурить 3,5 тысячи полицейских

Футболисты "Барселоны" замерзают в Москве

За порядком на матче "Спартак" – "Барселона" 20 ноября будут следить 3,5 тысячи сотрудников полиции, из которых будет около 400 спецназовцев и две тысячи солдат внутренних войск МВД.

Как сообщает пресс-служба Центра специального назначения ГУ МВД России по Москве, на матче ожидается 75 тысяч болельщиков. Для оперативного управления силами МВД создан штаб, который возглавил полковник полиции Владимир Домашев.

Матч "Спартак" – "Барселона" пройдет в рамках группового этапа Лиги Чемпионов UEFA. Два предыдущих матча "красно-белых" с "Селтиком" и "Бенфикой" в Лужниках закончились со счетом 2:3 и 2:1 соответственно.

