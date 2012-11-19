Форма поиска по сайту

19 ноября 2012, 08:46

Шоу-бизнес

Полицейские под видом болельщиков будут выявлять хулиганов на трибунах

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции будут под видом болельщиков проходить на футбольные матчи ФК "Зенит" и выявлять там хулиганов.

Как сообщает РИА Новости, решение было принято после матча столичного "Динамо" с петербургским "Зенитом": тогда с трибун неизвестный бросил петарду, которая взорвалась у ног вратаря москвичей Антона Шунина.

Нововведение будет опробовано во время следующих гостевых матчей команды с Невы, которые пройдут на стадионе в подмосковных Химках.

Представители фанатских объединений считают, что мера будет неэффективной: провокации готовятся в узком кругу болельщиков, в который трудно попасть.

фанаты инциденты болельщики Зенит

