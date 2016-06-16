Французская прокуратура потребовала посадить в тюрьму российского фаната

Фото: Imago/ТАСС

Французская прокуратура потребовала тюремного заключения для российского фаната, участвовавшего в беспорядках в Марселе. Россиянину грозит 30 месяцев тюрьмы, сообщает ТАСС.

Речь идет об Алексее Ерунове, члене клуба болельщиков "Локомотива". Ерунов уже признал, что на видеозаписи драки с британскими фанатами присутствует именно он.

Беспорядки произошли в Марселе перед матчем сборных России и Англии. В результате драки погиб английский фанат, которому были нанесены тяжелые травмы.

Драка возникла и на самом стадионе в ходе поединка. Англичане начали провоцировать российских фанатов и те полезли на трибуну, где сидели фанаты противоположной сборной.

Отметим, что поединок между Россией и Англией завершился результативной ничьей 1:1.