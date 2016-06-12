Задержанного во Франции российского болельщика отпустили

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Болельщика сборной России по футболу, участвовавшего в беспорядках в Марселе, отпустили из полиции, сообщает ТАСС.

За несколько часов до начала матча между сборными России и Англии в рамках Чемпионата Европы, который проходил в Марселе, началась потасовка между болельщиками команд. Драка возобновилась сразу после финального свистка арбитра: несколько десятков россиян атаковали британский сектор на трибунах и обратили англичан в бегство.

Драка продолжилась на улицах города и затем переместилась в порт, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Один из пострадавших в потасовках, 50-летний британец, находится в крайне тяжелом состоянии, еще 35 человек обратились за медпомощью.

Одного из дебоширов задержали, жизни английского болельщика, с которым он подрался, ничего не угрожает. Сообщалось, что российскому фанату может грозить тюрьма.

По словам министра спорта Виталия Мутко, некоторые болельщики посетили матч чемпионата не ради просмотра футбола. "Некоторые люди приехали сюда явно не футбол посмотреть. Надел маску на лицо, страну опозорил, а сам кайфует", – сказал он.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение болельщиков на матче в Марселе до 14 июня; ожидается, что российскую сборную могут наказать.

Как считает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Цветков, в случившемся нужно винить местных правоохранителей: там, считает он, понимали возможность возникновения проблемных моментов. "Безусловно, не только полиция, но и служба безопасности стадиона не доработали. В дальнейшем не были приняты профилактические меры. Если сравнивать с Москвой, с Россией в целом, то я не помню крайнего случая, когда применялись собаки и слезоточивый газ", – сказал он.