"Спартак" проведет два матча без зрителей и заплатит крупный штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инцидент, который произошел на матче "Шинник" - "Спартак" в рамках Кубка России по футболу. За буйство фанатов московский клуб наказан штрафом в 600 тысяч рублей и проведет две игры при пустых трибунах.

Таким образом, матчи "Спартак" - "Локомотив" 3 ноября и "Спартак" - "Зенит" 10 ноября пройдут без зрителей.

Также на заседании КДК выяснилось, что стадион "Шинника" не входит в реестр спортивных объектов и проводить на нем соревнования нельзя. Будут ли наложены какие-либо санкции на арену - пока неизвестно.

"Шинник" за необеспечение безопасности на матче проведет три игры без зрителей и заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, 30 октября в рамках Кубка России московский "Спартак" в гостях играл с ярославским "Шинником". Встреча сопровождалась массовыми беспорядками на трибунах. Со стартового свистка фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок.

В начале второго тайма на поле с трибуны, где сидели фанаты "Шинника", на поле выбежал болельщик. Пробежав по полю, он попытался убежать от сотрудников правоохранительных органов через выход на трибуне, где сидели болельщики "Спартака". В результате завязалась драка между "ультрас" москвичей и ОМОНом - полицейских забрасывали пластиковыми креслами и файерами.

По факту инцидента в Ярославле возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Также полиция разыскивает фанатов "Спартака", которые пронесли на трибуну флаг с нацистской символикой.