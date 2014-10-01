"Спартак" проведет гостевой матч с "Уралом" без фанатов

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Московский "Спартак" наказан закрытием гостевого сектора на ближайшем выездном матче команды из-за неуважительного отношения фанатов "красно-белых" к нападающему "Зенита" Халку, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В протокол матча девятого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" (0:0) была внесена запись, из которой следует, что в адрес Халка доносились "уханья" с гостевой трибуны.

"За оскорбление зрителями Халка по поводу расовой принадлежности и цвету кожи применить санкцию в виде запрета на допуск зрителей в сектор стадиона на один ближайший выездной матч", - приводит слова Григорьянца Р-Спорт.

Кроме того, "Спартак" оштрафован на 450 тысяч рублей. В ближайшем матче подопечные Мурата Якина сыграют в гостях с екатерибургским "Уралом".