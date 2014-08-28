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28 августа 2014, 14:07

Евро подорожал на 40 копеек

евро доллары курсы валют

Фото: ИТАР-ТАСС

На торгах в четверг, 28 августа, евро вырос на 40 копеек. Курс европейской валюты на 29 августа установлен в размере 47,9520 рубля, передает Центробанк. Доллар подорожал на 27 копеек - до 36,3053 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк перестанет контролировать курс российского рубля. По словам экономического обозревателя канала "Москва 24" Константина Цыганкова, этому есть объяснение. "Центробанк можно понять, долларов и евро у него не хватит, чтобы сдержать курс рубля. Они надеются, что рубль сдержит себя сам", - отметил Цыганков.

Что будет с курсом рубля в ближайшее время – сложно спрогнозировать даже опытным экономистам. Скорее, можно рассуждать о возможных сценариях, которые окажут влияние на курс рубля, считают эксперты.

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Одни говорят, что до конца года доллар подорожает до 37 рублей, другие считают, что американская валюта подешевеет до 33-34 рублей.

В августе 2013 года рубль подошел вплотную к отметке 33 рубля за доллар, но уже осенью укрепил свои позиции. Главные проблемы начались в 2014 году, когда курс российской валюты пересек отметку в 36 рублей, однако затем быстро отыграл потери. Сейчас он вновь падает и уже вплотную подходит к своим рекордно минимальным значениям.

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