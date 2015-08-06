Доллар и евро подорожали более чем на рубль

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Центробанк России вновь понизил курс рубля. Отечественная валюта подешевела более чем на рубль по отношению к бивалютной корзине "доллар-евро", следует из данных регулятора.

Доллар подорожал на 1 рубль 15 копеек и теперь стоит 63 рубля 86 копеек. Евро прибавил в цене 1 рубль 49 копеек и торгуется на уровне 69 рублей 63 копеек за единицу европейской валюты.

В последний раз такие уровни "цен" на валюту были 14 февраля. Правда, тогда доллар и евро "следовали" в обратном направлении – рубль укреплялся.

Ключевым фактором, который влияет на снижение стоимости рубля является падение цен на нефть. Brent сейчас торгуется на уровне ниже 50 долларов за баррель.

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Ранее регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.