Сегодня в СМИ: материнский капитал, штрафы для эвакуаторов и закон о блогерах

На все эвакуаторы поставят видеорегистраторы

Важную новацию решили применить чиновники для эвакуаторов. Они собираются оснастить все эти автомобили видеорегистраторами, пишет "Российская газета".

С одной стороны, такая мера позволит самим эвакуаторщикам доказать, что они действовали по правилам. С другой стороны, видеозапись происходящего заставит особенно буйных автомобилистов держать себя в руках. Ну, а в случае, если автомобилист был прав, то именно видеозапись лишний раз подтвердит, что правда на его стороне.

Минфин предлагает давать материнский капитал только нуждающимся семьям

Замминистра финансов России Айрат Фаррахов озвучил идею дифференциированного подхода к выплате материнского капитала. Позиция министерства: распределять деньги всем одинаково - неверный подход, надо исходить из того, насколько семья нуждается, сообщает "Российская газета".

На заявление отреагировал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. В частности, он заявил: "Экономить на детях - последнее дело, а, видимо, именно этим предлагает заняться Минфин".

В Госдуме предложили схемы деофшоризации

Во вторник в Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс — в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций. Проект призван вернуть выведенные из страны капиталы, не задействованные в активной производственной деятельности, и сделать оффшоры невыгодными для ухода от уплаты российских налогов в будущем, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Документ подписан представителями всех думских фракций и в случае одобрения Федеральным собранием будет до 1 декабря подписан президентом.

За отказ вернуть эвакуируемый автомобиль владельцу могут ввести штрафы

Сотрудников ГИБДД и водителей эвакуаторов могут начать штрафовать за отказ вернуть эвакуируемый автомобиль владельцу. Как стало известно Газете.Ru, подобную инициативу собирается внести на рассмотрение Госдумы депутат Вячеслав Лысаков. Парламентарий намерен добиться внесения важных изменений в статью КоАП об эвакуации, что позволит штрафовать должностных лиц за нарушение на 20 тысяч рублей.

По словам депутата, злоупотребление полицейскими, инспекторами "Московской административной дорожной инспекции" (МАДИ), а также сотрудниками службы эвакуации своими полномочиями должно пресекаться.

Закон о блогерах позволит привлечь полицию к поиску владельцев сайтов

Роскомнадзор будет проверять интернет-ресурсы, признанные по закону о блогерах организаторами распространения информации, на основании обращений правоохранительных органов. Установить личность владельцев таких площадок поможет полиция, сообщает РБК.

Сами проверки могут проводиться как в виде "систематического наблюдения", не предусматривающего очного контакта с проверяемым лицом, так и быть выездными и "документарными".

"Мостотрест" может получить еще один участок платной трассы Москва - Петербург

В конкурсе на строительство, ремонт и эксплуатацию на платной основе четвертого участка (с 208-го по 258-й км) скоростной автомагистрали М11 "Москва — Санкт-Петербург" приняли участие две компании. На контракт нашлось два претендента - "Мостотрест" и ДСК "Автобан".

"Автобан" готов построить и обслуживать дорогу дешевле. Предложенная им стоимость строительства почти на 1,6 миллиарда рублей ниже стартовой, а "Мостотрест" готов сэкономить государству лишь около 360 миллионов. Зато "Мостотрест" значительно превосходит конкурента по квалификации. Несмотря на снижение цены, "Автобану" будет непросто тягаться с "Мостотрестом" по качеству технического предложения, пишет сегодня газета "Ведомости".