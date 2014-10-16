Водитель сутки не покидает машину, не давая увезти ее на штрафстоянку

На юго-западе Москвы водитель не дает эвакуировать свой автомобиль

Почти сутки водитель небольшого пикапа Mazda не покидает салон своей машины, не давая увезти ее на штрафстоянку. Мужчина припарковался в неположенном месте на Профсоюзной улице, а когда вернулся, его иномарку уже погрузили на спецмашину. В последний момент он успел проникнуть в салон. По закону автомобиль теперь нельзя транспортировать из-за находящегося внутри человека.

"Мы забрали по правилам. Начал ехать - и водитель запрыгнул в машину. Я сразу же остановился, так как мы не имеем права эвакуировать автомобиль с пассажиром", - рассказал водитель эвакуатора Денис Держанов.

По словам водителя эвакуированного автомобиля, он оставил свой автомобиль всего на несколько минут, а когда вернулся, иномарку уже погрузили. Чтобы Mazda не увезли, мужчина решил пойти на крайние меры.

"Я успел запрыгнуть сюда на подножку. Открыл машину - эвакуатор двигался в этот момент, - начал подавать световые и звуковые сигналы. То, что я должен делать, написано в налоговом кодексе. То, что я не должен делать, написано в уголовном кодексе. Остальное - на мое усмотрение. Да, я виноват, что припарковал машину под запрещающим знаком. Я готов это оплатить, но я не готов оплатить эвакуацию, потому что считаю ее незаконной", - высказал свою позицию водитель Mazda Константин Алтухов.

На место необычного конфликта приехали и дорожные инспекторы. Сотрудники ГИБДД не назвали правых и виноватых. Однако, по их мнению, ситуацию можно было бы разрешить на месте. "С одной стороны, должен был быть составлен протокол, и машину надо было вернуть, если он пришел. С другой стороны, водитель эвакуатора не может без команды руководства и инспектора отдать машину. Если водитель появился, надо было на месте выписать ему штраф административный и все", - отметил инспектор ДПС Виктор Брелихов.

Как долго еще будет находиться в своей машине, сказать сложно. Сам он говорит, что намерен "сидеть" до победного конца.

Отметим, что это не первый случай оригинальной "защиты" своего автомобиля от эвакуации. Так, в июле этого года владелец Ferrari, припаркованного в неположенном месте, вместе с друзьями устроил настоящую погоню на втором автомобиле за уже уехавшим эвакуатором. При этом по ходу погони владелец иномарки несколько раз нарушил правила дорожного движения. Однако догнать эвакуатор он все-таки не смог.

Ради спасения своей машины от эвакуатора девушка устроила стриптиз

А в Туле автолюбительница попыталась растопить сердца работников эвакуатора обнаженной натурой. Сначала девушка сняла с себя штаны. Этого оказалось недостаточно, чтобы машину вернули на место. Тогда в ход пошли более эффектные приемы.

Девушка обхватила один из четырех троссов и покружилась на нем. Работники не прислушивались даже к таким доводам и принялись записывать происходящее на камеры своих телефонов. Стриптиз-действо развернулось перед местным Домом культуры. Машину все же эвакуировали, а нарушительнице правил парковки выписали штраф.