С загоревшегося парома в Адриатическом море эвакуируют пассажиров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Адриатическом море загорелся паром Norman Atlantic, с него эвакуируют пассажиров, сообщает ТАСС.

В вывозе пассажиров участвуют семь судов – они окружили паром, чтобы уменьшить волны и можно было спустить шлюпки. Эвакуированы 30 человек, еще 120 находятся в лодках.

ЧП произошло около 10 часов утра у побережья Греции. Там на пароме под итальянским флагом, следующим в Италию, вспыхнул пожар на автомобильной палубе, где находятся 222 автомашины.

Всего на борту парома зарегистрировано 411 пассажиров и 55 членов экипажа.