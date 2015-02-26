Сегодня в СМИ: выплаты пострадавшим в ДТП и звонки на домашнюю технику

Фото: M24.ru

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило поправки в правила расчета страхового возмещения при причинении в аварии вреда здоровью. Теперь они распространяются и на ОСАГО, сообщает "Российская газета".

Если раньше пострадавший в аварии должен был доказать свои затраты на лечение и предоставить в страховую компанию чеки за те платы, которые ему пришлось совершить, то с 1 апреля страховщики будут выплачивать деньги на лечение авансом.

По мобильному можно будет связаться с автомобилем и домашней техникой

Сейчас в мире идет работа над новым стандартом связи, который позволит подключать к мобильной сети не только телефоны, но и домашние телевизоры, стиральные машины и прочую технику, пишет "Российская газета".

Число устройств, используемых в быту, которые поддерживают таким образом связь с внешним миром, увеличится в среднем с 10 до 100 штук на одну квартиру, а объем передаваемых данных по мобильной сети вырастет в тысячу раз.

Депутаты уточнили, как сообщать жертве, что преступник выйдет на волю досрочно

Законодателями принят во втором чтении важный правительственный законопроект. Он касается прав как жертв преступлений, так и осужденных граждан, передает "Российская газета".

Если осужденный преступник отсидел большую часть срока и хочет выйти на волю условно-досрочно, то пострадавших обязательно надо будет об этом проинформировать и спросить их мнение. А еще суд должен пригласить их поприсутствовать на судебном процессе, где рассматривается вопрос об УДО.

Госдума отменяет эвакуацию автомобилей в ряде случаев

Госдума намерена отменить эвакуацию машин, которая сейчас применяется в качестве обеспечительной меры в ряде случаев нарушений ПДД, а размер штрафов для нарушителей уменьшить с 3 тысяч до 2 тысяч рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Таковы положения законопроекта, подготовленного депутатами "Единой России" и "Справедливой России". Таким образом парламентарии откликнулись на призыв президента Владимира Путина применять эвакуацию "в меру" и не использовать против водителей "запредельные" штрафные санкции.

"Победа" станет курортным перевозчиком

Дочерний низкобюджетный перевозчик "Аэрофлота" "Победа" восполнит отсутствие полетов в Крым за счет рейсов на российские курорты: в летнем расписании компания планирует летать из Сочи и Анапы в российские регионы, минуя Москву, пишет "Коммерсантъ".

Межрегиональные перевозки могут позволить "Победе" частично компенсировать упущенную выгоду: на рейсах из Москвы пассажиров у лоукостера сейчас отнимает другой дочерний перевозчик "Аэрофлота" — "Оренбургские авиалинии".

Добровольцы начали разгребать последствия пожара библиотеки ИНИОН

В начале недели социальные сети, СМИ и интернет-ресурсы разнесли клич руководства библиотеки ИНИОН, пострадавшей от сильнейшего пожара в конце января. Там нуждались в помощи волонтеров, передает "МК".

В итоге уже на следующий день к стенам библиотеки стянулось несколько десятков доброхотов. Правда, сами библиотекари от волонтерской помощи не в особом восторге — ведь в деле спасения фондов главное следовать принципу "не навреди".

Бизнесмены ремонтируют детские сады за свой счет

25 февраля в Москве открылся седьмой частный детский сад, созданный по программе льготной аренды — рубль за квадратный метр, пишет "Вечерняя Москва".

По условиям конкурса инвестор получил льготу лишь после того, как провел ремонт в здании.