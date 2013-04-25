Колледж на Волоколамском шоссе эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На Волоколамском шоссе эвакуировали колледж из-за сообщения о бомбе

25 апреля колледж на Волоколамском шоссе эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По словам представителя ведомства, в 11.30 неизвестный позвонил на пост охраны учебного заведения, расположенного по адресу Волоколамскому шоссе, дом 112, корпус 3, и сообщил о якобы заложенной в здании бомбе.

Согласно сервис "Яндекс. Карты", по этому адресу расположен Политехнический колледж № 47 им. Федорова В.Г. Из учебного заведения эвакуировали людей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и специалисты-кинологи. Проводится проверка здания.

Кроме того, на Рязанском проспекте из-за угрозы взрыва был эвакуирован жилой дом. В полицию обратился житель дома № 62 и сообщил, что обнаружил потенциально опасный объект, предположительно гранату.