Студентов Университета управления эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Фото: M24.ru

Столичные правоохранительные органы эвакуируют студентов, преподавателей и персонал Государственного университета управления (ГУУ) в связи с сообщением об угрозе взрыва.

Как рассказал M24.ru сотрудник пресс-службы главка МВД по Москве, около 10.30 на пульт дежурного "02" поступило сообщение о возможном взрыве в здании по адресу: Рязанский проспект, 99 (здание ГУУ).

В настоящее время на месте работают кинологи, полицейские и инженерно-саперные подразделения, которые обследуют помещения на предмет взрывчатых веществ.