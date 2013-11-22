Станция метро "Шаболовская" закрыта на вход и выход

Станция "Шаболовская" закрыта для пассажиров

Утром 22 ноября станцию метро метро "Шаболовская" закрыли на вход и выход. Около 5.50 пассажиры были эвакуированы из-за задымления.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, пожарные прибыли на место происшествия в 5.54. разведка показала, что загорания не произошло. В результате короткого замыкания появилось лишь незначительное задымление.

Было принято решение эвакуировать пассажиров в целях безопасности. Для информирования населения об обстановке на "Шаболовской" работают 87 терминалов "Оксион". Добраться до ближайших станций можно с помощью наземного транспорта. При этом движение поездов на ветке не прерывалось – они проезжают мимо станции "Шаболовская".

В настоящее время на месте происшествия работают 15 пожарно-спасательных подразделений. Ведутся ремонтные работы.

По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Угрозы для населения нет.