Около 40 жильцов дома на севере Москвы эвакуировали из-за найденной гранаты

Более 40 жильцов многоквартирного дома на севере Москвы эвакуировали из-за найденной гранаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Она была обнаружена на 13-м этаже дома 20 по улице 800-летия Москвы. Жильцов эвакуировали, на место событий прибыли кинологи.

Аналогичный случай произошел 20 сентября. Светошумовую гранату "Заря" обнаружили в электрощите в одном из панельных домов в проезде Дежнева.

Специалисты, прибывшие на место, выяснили, что у гранаты отсутствует запал, так что никакой угрозы для людей она не представляла.