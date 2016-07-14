Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ленинградский вокзал вернулся к нормальной работе после эвакуации. Ранее туда вызвали саперов после обнаружения подозрительной сумки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Никаких взрывоопасных предметов в сумке не обнаружили. В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

На столичных вокзалах периодически ищут взрывные устройства, как правило, из-за звонков "телефонных террористов". В середине июня специалисты не обнаружили взрывное устройство на Ярославском вокзале, с которого эвакуировали более 1,6 тысячи человек.

Ранее людей с вокзала эвакуировали после анонимного сообщения о бомбе. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, поезда на вокзале следовали без задержек.

За день до этого с Курского вокзала были эвакуированы около 420 человек после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.