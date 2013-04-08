ТЦ "Румянцево" эвакуировали в третий раз за три дня

Фото: Читатели М24.ru

Торговый центр "Румянцево" 8 апреля эвакуировали в третий раз за последние несколько дней. Об этом сообщил читатель М24.ru Алексей. Оказалось, что в полицию снова позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложена бомба.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичной полиции, сообщение поступило около 13.00. Правоохранители сразу приняли решение провести проверку и эвакуировать сотрудников и посетителей ТЦ.

Напомним, 6 апреля из здания торгового центра в связи с угрозой взрыва были эвакуированы около шести тысяч человек. Второй раз сообщение о якобы заложенной бомбе в ТЦ "Румянцево" поступило в полицию 7 апреля. В обоих случаях вызовы оказались ложными.

Похожие звонки в марте не давали покоя посетителям торгового центра "Щука" – неизвестный "минировал" магазин четыре раза. Позже по подозрению в "телефонном терроризме" был задержан контролер ТЦ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.