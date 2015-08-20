АМПП подал встречное заявление на пытавшегося помешать эвакуации авто мужчину

Фото: m24.ru

АМПП подал в полицию встречное заявление на автомобилиста, пытавшегося помешать эвакуации своей машины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной полиции Андрея Галиакберова.

По его словам, сотрудники ОМВД по Тверскому району Москвы приняли и зарегистрировали заявление гражданина о незаконной эвакуации принадлежащей ему автомашины на улице Бутырский Вал. В свою очередь представители АМПП подали встречное заявление на водителя, препятствовавшего выполнению ими своих служебных обязанностей.

По обоим заявлениям будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел на улице Бутырский Вал, 10. После того, как инспекторы АМПП начали эвакуацию автомобиля Mercedes за нарушение правил стоянки, к ним подошел мужчина и заявил, что авто принадлежит ему, но предъявить подтверждающие это документы отказался.

Затем автомобилист запрыгнул на платформу эвакуатора, попытался самостоятельно снять колесные захваты, а после этого проник в погруженный автомобиль и заперся изнутри. На место были вызваны сотрудники полиции, которые доставили мужчину в ОВД Тверской.

Отметим, что в столице уже были случаи, когда автомобилисты запирались в своих машинах, пытаясь "спасти" их от эвакуации. Самым известным паркменом (так горожане прозвали протестующих водителей) стал Константин Алтухов, просидевший более суток в своем автомобиле, погруженном на платформу эвакуатора.