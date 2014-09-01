Этно-трио Nadishana-Kuckhermann-Metz даст в столице сольный концерт

Фото: nadishana.com

9 сентября в Культурном центре ДОМ состоится концерт нового проекта Надишаны, Дэвида Кухермана и Армина Метца "Nadishana-Kuckhermann-Metz". Каждый из участников известен ценителям фьюжн-музыки и современного этно. На концерте трио исполнит собственную музыку.

Репертуар трио во многом строится вокруг ханга и родственных ему перкуссионных инструментов. Также музыканты будут играть на этнических духовых и электрической бас-гитаре.

David Kuckhermann - ханги, перкуссия; Armin Metz - шестиструнные безладовая и ладовая бас-гитары; Nadishana - ханг, бансури, баву, хулуси, кавал, варганы, дзуддахорд.

Начало - в 20.00, стоимость билетов - от 800 рублей.