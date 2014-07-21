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Культура

21 июля 2014, 12:42

Beyonce выложила в сеть тизер-трейлер к фильму "50 оттенков серого"

эротика Beyonce кино

Первый кадр из фильма "50 оттенков серого"

В сеть выложили тизер-трейлер к фильму "50 оттенков серого". Сделала это поп-певица Beyonce – она опубликовала видео в своем Instagram. Вполне возможно, что она же исполнит саундтрек к ленте. Сам трейлер можно будет посмотреть в этот четверг, 24 июля.

Картина "50 оттенков серого", основанная на одноименном эротическом романе британской писательницы Э. Л. Джеймс, выйдет в прокат в феврале 2015 года, аккурат ко Дню Святого Валентина. Главные роли исполнят: Аарон Тейлор-Джонсон, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Дженнифер Или и другие.

До этого создатели фильма подогревали интерес публики, выложив сначала постер, а затем - первый кадр из фильма, на котором изображен актер Джейми Дорнан за рулем автомобиля. Именно он сыграет миллиардера Кристиана Грея.


Картина расскажет о сложных взаимоотношениях выпускницы колледжа Анастейши Стил и перспективного бизнесмена Кристиана Грея. Он убеждает девушку подписать контракт, который позволит ему контролировать всю ее жизнь. Кроме того, в контракте есть графа о полном его неразглашении. Таким образом, Грей может сделать с Анастейшей все, что только захочет.

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