От вируса Зика уже пострадало почти 200 тыс. человек в мире

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Общее число пострадавших от вируса Зика в мире составляет 191,7 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. При этом только 4,684 тысяч диагнозов были подтверждены лабораторно. Разница в цифрах объясняется часто бессмптомным течением болезни.

По данным ведомства, за прошедшую неделю случаи заражения лихорадкой Зика половым путем зарегистрированы в трех новых странах: Аргентине, Новой Зеландии и Португалии. С начала эпидемии случаи передачи вируса половым путем отмечены в шести странах – Аргентине, Португалии, Новой Зеландии, США, Франции и Италии.

Наиболее сложная в эпидемиологическом плане обстановка сохраняется в Бразилии – за время эпидемии здесь зарегистрировано 6 тысяч 671 случаев микроцефалии и неврологических нарушений у новорожденных, 198 из них – с летальным исходом.

Вирус Зика не передается воздушно-капельным путем

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин – он вызывает у плода микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.

Вирус Зика был впервые идентифицирован в Уганде еще в 1947 году. До недавнего времени вызываемая им лихорадка была мало известна. В прошлом году вирус начал стремительно распространяться в Бразилии, а оттуда пришел в другие страны Южной и Северной Америки. На сегодняшний день вирус проник уже в 21 из 55 стран Западного полушария.

В РФ первый и пока единственный случай заболевания был зарегистрирован в феврале в Москве у женщины, вернувшейся из путешествия по Доминиканской республике. Ее поместили в стационар, однако через несколько дней отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

На данный момент не существует вакцины или лекарства для предотвращения заболевания лихорадкой Зика. Однако при инфицировании симптомы можно облегчить с помощью обычного парацетамола.