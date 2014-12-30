В подмосковных Электроуглях без электроснабжения остались 6 тысяч человек

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В подмосковных Электроуглях во вторник, 30 декабря, без электроснабжения остались около 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 22.00. В зону отключения попали 80 жилых домов.

В настоящее время на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Отметим, что 30 декабря также без тепла и горячей воды остались жители десяти домов Лосино-Петровского округа Подмосковья. В 20.45 ремонтные работы были завершены, в 21.15 теплоснабжение и подача горячей воды восстановлены по штатной схеме.