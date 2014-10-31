Про музыку: преподаватель Консерватории об истории синтезаторов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В четверг, 6 ноября, в рамках цикла лекций Политехнического музея "Музыка и технологии" руководитель центра электроакустической музыки "Термен-центр" Андрей Смирнов поведет речь об истории изобретения первого электронного инструмента - терменвокса - и об открытиях XX века в этой области. Слушатели узнают, как было налажено в СССР производство синтезаторов и каковы перспективы развития этих инструментов в будущем. Также лектор расскажет о том, что такое пост-дигитальная эстетика ошибок и виртуальный синтез.

Прямую трансляцию этой встречи вы можете посмотреть на сайте online.m24.ru. Начало в 19:30.