Электронный дуэт Crystal Castles объявил о своем распаде

Crystal Castles. Фото: Страница музыкантов в Facebook
Канадский электронный дуэт Crystal Castles распался. Об этом сообщила его вокалистка Элис Гласс в Facebook.
"Я ухожу из Crystal Castles. Мое искусство и самовыражение в любой форме всегда были попыткой выразить искренность, честность и сочувствие к другим. По множеству причин – профессиональных и личных – я считаю, что это более невозможно делать в рамках CC", - написала Гласс.
Также она добавила, что "это конец группы, но я надеюсь, что поклонники примут меня в качестве сольного артиста".
Позже этот трек включили в дебютный альбом 2008 года Crystal Castles. Пластинка заняла 39-е место в Топ-100 величайших альбомов десятилетия по версии NME. Остальные две пластинки носят точно такое же название и вышли в 2010 и 2012 году соответственно. Группа выступала на разогреве у Depeche Mode.
Самым известным синглом группы стал трек Not in Love, ставший саундтреком к видеоигре "FIFA 12". Сингл Celestica стал саундтреком к другой футбольной игре "PES 2011".
