Электронный дуэт Crystal Castles объявил о своем распаде

Crystal Castles. Фото: Страница музыкантов в Facebook

Канадский электронный дуэт Crystal Castles распался. Об этом сообщила его вокалистка Элис Гласс в Facebook.

"Я ухожу из Crystal Castles. Мое искусство и самовыражение в любой форме всегда были попыткой выразить искренность, честность и сочувствие к другим. По множеству причин – профессиональных и личных – я считаю, что это более невозможно делать в рамках CC", - написала Гласс.

Также она добавила, что "это конец группы, но я надеюсь, что поклонники примут меня в качестве сольного артиста".

Crystal Castles был основан в 2004 году Итаном Кэт и Элис Гласс. Группа исполняла экспериментальную электронную музыку (дрим-поп, витч-хаус). В 2007 году на виниле вышел их первый сингл и мини-альбом Alice Practice. Всего было издано 300 копий. Дуэтбыл основан в 2004 году Итаном Кэт и Элис Гласс. Группа исполняла экспериментальную электронную музыку (дрим-поп, витч-хаус). В 2007 году на виниле вышел их первый сингл и мини-альбом Alice Practice. Всего было издано 300 копий. Позже этот трек включили в дебютный альбом 2008 года Crystal Castles. Пластинка заняла 39-е место в Топ-100 величайших альбомов десятилетия по версии NME. Остальные две пластинки носят точно такое же название и вышли в 2010 и 2012 году соответственно. Группа выступала на разогреве у Depeche Mode. Самым известным синглом группы стал трек Not in Love, ставший саундтреком к видеоигре "FIFA 12". Сингл Celestica стал саундтреком к другой футбольной игре "PES 2011".



[html] [/html]