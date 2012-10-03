"Известия": Российских госслужащих хотят пересадить на электромобили

Фото: ИТАР-ТАСС

В Министерстве транспорта РФ обсудили меры для популяризации электромобилей и развитии электротранспорта. В качестве одной из мер популяризации нового вида транспорта - введение автомобиля в госзаказ. Возможно, на электромобили пересадят российских чиновников.

Пока неизвестно, как на новую инициативу отреагируют сами чиновника. Велика вероятность того, что "слуги народа" и сенаторы не захотят пересаживаться со служебных "Мерседесов" на электромобили, пишут "Известия".

Среди других мер - ограничение на передвижение автомобиля ниже определенного класса экологичности и допуск электромобилей на выделенные полосы.

Возможно, электромобили будут продаваться по льготной системе обмена. У покупателей будет возможность обменять старый автомобиль на электромобиль с доплатой.

Также предполается освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога.

По мнению финансовых аналитиков, все меры являются выполнимыми, но вряд ли приведут к желаемому конечному результату. Для того, что покупатель заинтересовался возможностью приобретения электромобилей, нужно изменение системы ценностей и увеличение количества заправок электромобилей на важнейших магистралях страны.

Аналитики предрекают "Ё-мобилю" недолгую историю, которая закончится опытной партией. До серийного производства, по их мнению, дело не дойдет.

