Власти отключат подсветку на 820 зданиях в "Час Земли"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Власти столицы отключат подсветку на 820 зданиях в рамках акции "Час Земли" 28 марта. Эта мера позволит сэкономить около 15 мегаватт электроэнергии, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства.

"Главная задача акции - призвать жителей подумать о ресурсах планеты и начать их экономить. Если каждый москвич в этот час погасит свет в своей квартире и выключит электроприборы, то цифры экономии по городу будут солидными. В прошлом году город сэкономил 384 мегаватта", - подчеркнул глава департамента Павел Ливинский.

В субботу в 20.30 отключат подсветку на 7 сталинских высотках, 10 мостах в центре города, 246 домах на Садовом и 23 - на Бульварном кольце. Также в темноту погрузятся фасады зданий на Ярославском, Каширском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах.

Не останется в стороне и Московский зоопарк. В 20.30 на час отключат подсветку главного входа, а закончится праздник интерактивным театрализованным представлением и светодиодным шоу.

Напомним, на портале "Активный гражданин" стартовал опрос об участии в акции "Час Земли". Голосование состоит из одного вопроса. Москвичей просят рассказать, что они собираются делать во время "Часа Земли". Среди вариантов ответа: выключение света дома, участие в велопробеге или флешмобе, отказ от участия в акции.

Акция "Час Земли" была организована WWF в Австралии в 2007 году. На следующий год мероприятие получило мировую поддержку. Москва присоединилась к акции в 2009 году. В 2013-м впервые была отключена подсветка Московского Кремля. В 2014 году в столице было отключено уже около 400 зданий.

Акция призывает жителей планеты задуматься об экономии природных ресурсов и необходимости борьбы с изменениями климата. В последнюю субботу марта в 20.30 все участники акции выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.