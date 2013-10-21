К 2015 году в столице будет в три раза больше экоофисов

К 2015 году в столице станет в три раза больше экоофисов

После подсчета коммунальных платежей эксперты выявили, что "Зеленые офисы", которых в столице становится все больше, экономят электроэнергию. С 2010 года экологические сертификаты получили 16 зданий, еще около 50 подали заявки. К 2015 году экоофисов в столице будет в три раза больше.

В таких офисах все сделано из экоматериалов, например, в одном ресепшн сделан без единого гвоздя, а кабинеты отделаны панелями из пресованной соломы, которая гасит звук.

В институте "Стрелка" еще на этапе строительства - три года назад – закладывались экостандарты, соответствующие международным требованиям. Там есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Причем принести его может любой желающий и в любом количестве.

У здания большие окна, обклеенные теплосберегающей пленкой, поэтому используется максимум естественного освещения и не тратится больше энергии на отопление. Кроме того, расход воды здесь контролируют счетчики.

При этом в столице становится все больше компаний, которые начинают тяготеть к таким стандартам - там экологические правила соблюдают частично. Например, в одной компании инициатором сбора батареек выступил ее сотрудник.