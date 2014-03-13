Советы бережливым: как сэкономить на газе, воде и электричестве

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый раз, когда мы оплачиваем коммунальные услуги, хочется, чтобы сумма в "платежке" оказалась поменьше. На самом деле, добиться этого не так уж сложно. О том, как сэкономить на оплате ЖКУ, - читайте в материале M24.ru

Бережем газ

Чтобы экономить газ в городской квартире, нужно следовать нескольким простым правилам.

Если вы готовите на газовой плите, нужно учесть, что наибольшая температура создается на кончиках пламени, поэтому вовсе необязательно включать газ на полную мощность. Пламя горелки не должно выходить за пределы дна кастрюли, сковороды или чайника - в этом случае просто греется воздух. После закипания огонь следует уменьшить в два раза. При этом деформированное дно посуды приводит к перерасходу газа до 50 процентов.

Как сэкономить на оплате коммунальных услуг во время отпуска

Нужно помнить, что самые энергоэкономичные изделия - из нержавеющей стали с полированным дном, особенно со слоем меди или алюминия. Эмалированная посуда, с тефлоновым покрытием весьма неэкономична.



Старайтесь реже готовить небольшие блюда в газовой духовке.

Использование этих мер поможет тратить как минимум в два раза меньше газа, чем обычно.

Кроме того, рекомендуется установить в квартире газовый счетчик. Сумма, оплаченная по показателям счетчика всегда меньше, чем по средним показателям.

Для установки прибора нужно обратиться в службу одного окна ГУП "Мосгаз" (метро "Курская", Мрузовский переулок, 11, телефон: (495) 660-60-80, 660-72-66). Там вы получите технические условия на установку, а также контакты проектных организаций, где можно заказать эскиз.

Как установить газовый счетчик в квартире

Затем необходимо выбрать проектную организацию и вызвать специалиста, который осмотрит вашу квартиру и оформит проект на установку. Эта услуга бесплатна. После нужно подать письменное заявление на установку счетчика в свое территориально-эксплуатационное управление Мосгаза. В течение десяти рабочих дней управление реконструкции и капитального ремонта Мосгаза должно согласовать с вами необходимый перечень работ и их сроки. После этого специалисты предприятия приедут и установят счетчик. Установка обойдется в 2,5-4,5 тысячи рублей в зависимости от сложности работ, а сам счетчик стоит от 800 до 3 тысяч рублей.

В загородных домах большие объемы газа зимой идут на обогрев помещений. При работе с комнатным термостатом специалисты рекомендуют задать котлу соответствующий автоматический режим работы "с датчиком температуры", тогда он самостоятельно будет регулировать температуру воды в системе. В таком режиме котел будет включаться реже, температуру носителя будет поддерживать более высокой.

Отмечается, что экономия газа происходит благодаря терморегулятору с программатором, который не только отключает котел, если температура поднялась до установленной, но и включает-отключает котел по заданной программе. Например, ночью можно задать более прохладную температуру, а днем для экономии газа котел стоит вообще отключить на пару часов, он включится за два часа до вашего прихода с работы.

Не льем воду зря

Прежде всего нужно проверить сантехнику и устранить все протечки: за год из капающего крана или протекающего унитаза может вытечь до 8 тысяч литров воды (от 200 рублей до 1000 рублей).

Установите на смесители рычажные переключатели вместо поворотных кранов. Это позволит быстро выключать воду, когда она вам не нужна в душе и при умывании.

Не включайте воду полной струей. Для умывания и мытья посуды достаточно тоненькой струйки. Не оставляйте кран постоянно включенным при чистке зубов: старайтесь включать его в начале и конце умывания, это сэкономит около 15 литров воды в минуту.

Принимайте душ вместо ванны. Чтобы 5 минут помыться в душе понадобится до 50 литров воды, в ванне - до 200. При этом вовсе необязательно, чтобы вода лилась на протяжении всей процедуры. Если включать ее только для ополаскивания и смывания пены - экономия составит до 20 литров. Семье из трех человек это позволит сэкономить около 21,5 тысяч литров воды в год (или примерно 2,5 тысячи рублей).

Немного сберечь воду поможет и установка душевой насадки с более мелкими отверстиями.

Как экономить воду в квартире

Стиральную и посудомоечную машины советуют включать при полной загрузке - это позволит сэкономить до 60 литров воды. Если стирка происходит хотя бы раз в неделю, легко подсчитать, что годовая экономия составит более 3 кубометров воды - а это сохранит в семейном бюджете около 350 рублей.

При ручной мойке посуды - ее сначала нужно замочить в раковине с моющим средством, а затем просто ополоснуть под краном.

Таким образом, соблюдение этих простых правил позволит экономить только на воде около 3 тысяч рублей в год.

Счетчик воды также поможет использовать воду рациональнее. Для установки этого прибора нужно обратиться в управляющую компанию вашего дома - ТСЖ, УК или ЖСК. Вам выдадут список компаний, у которых есть лицензия на установку счетчиков. Если ваша квартира не приватизирована, счетчик будет установлен бесплатно. Если собственником квартиры являетесь вы сами - за установку счетчика придется заплатить.

Кроме того, нужно будет вызвать специалиста из управляющей компании, который проверит техническое состояние трубопроводов и оценит техническую возможность установки прибора в квартире. Также в управляющей компании понадобится получить схемы отопления холодного и горячего водоснабжения квартиры с указанием места установки прибора учета, а также документы с техническими условиями на установку.

После установки счетчика специалистам нужно вызвать представителя жилищной организации, который составит акт ввода устройства в эксплуатацию. При этом акт должен подписать и представитель установившей счетчик компании.

"Утро": Чудо-кран экономит воду

Следующим шагом станет заключение договора с жилищной организацией на оплату по счетчику с указанием порядка снятия и передачи показаний с установленных приборов. Для этого нужно принести в ЖЭУ следующие документы: договор на установку приборов учета, сертификат соответствия, паспорт счетчика и акт ввода в эксплуатацию квартирных приборов учета.

Теперь остается только ежемесячно записывать показания счетчиков и передавать их в управляющую организацию лично или через Интернет, зарегистрировавшись на сайте ГКУ "Центр координации ГУ ИС".

Экономим электричество

В первую очередь нужно заменить дома лампы накаливания на энергосберегающие. Хотя такие лампочки дороже, но служат они в несколько раз дольше обычных, потребляя гораздо меньше энергии. Также рекомендуется использовать многотарифный электронный счетчик, который считается более точным.

Кроме того, следует грамотно распределить в квартире бытовую технику. Например, если поставить холодильник рядом с плитой или отопительной системой, затраты электроэнергии возрастут в несколько раз, так как прибору придется работать в усиленном режиме. Не забывайте и вовремя размораживать холодильник, потому что наледь на стенках морозильной камеры увеличивает энергопотребление возрастает на 15-20 процентов.

Если в квартире установлена электрическая плита, то правильный выбор посуды для готовки также поможет сэкономить на электричестве. До половины энергии теряется из-за плохого контакта конфорок с кастрюлями, поэтому избавьтесь от посуды с кривым дном. Диаметр дна должен соответствовать диаметру конфорки, иначе вы будете нагревать окружающий воздух.



Энергосбережение в Москве

Чтобы сэкономить на электрочайнике, старайтесь набирать воды ровно столько, сколько вам нужно и не больше. Вовремя удаляйте накипь, она увеличивает расход электроэнергии.

Иногда для значительной экономии - достаточно просто протереть лампы и плафоны, а также вымыть окна. Пыль может "съедать" до 20 процентов света, исходящего от лампы. А чистые стекла позволят включать дома свет чуть позже.

Стиральная машина расходует 15 процентов электричества в доме, но эти затраты можно снизить. Собираясь стирать, загружайте всегда полную машину белья. Только при грязном белье устанавливайте высокую температуру стирки. Не очень грязную одежду можно освежить и при 30 градусах. Используйте короткие экономные программы стирки.

Очень много электроэнергии поглощают обогревательные приборы. Сократить их использование помогут теплоотражающие экраны из фольги или пенофола, установленные за батареями. Это поможет повысить температуру в комнате на 2-3 градуса. Через окна может уходить до 50 процентов тепла, чтобы этого избежать, - рекомендуется утеплить окна или заменить деревянные стеклопакеты на пластиковые, а также повесить теплые плотные занавески.



Энергосберегающая бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии, чем любая другая. Покупайте приборы не ниже класса "А".

Кроме того, повышенное потребление электричества может возникнуть из-за старой проводки. Ее замена позволит не только экономить в дальнейшем, но и повысить пожарную безопасность помещения.

Не оставляйте включенными в сеть зарядные устройства телефонов, ноутбуков и другой техники после окончания зарядки. Даже после отсоединения от прибора "зарядка" продолжает потреблять энергию.

Помните старое правило: "Уходя, гасите свет". Покидая квартиру, выключайте из розеток все неработающие электрические приборы.

Все эти меры позволят сократить счета за электричество более чем на 50 процентов.